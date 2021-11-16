Байден подписал закон об инвестициях в инфраструктуру США на 1,2 трлн долларов

Президент США Джо Байден подписывает закон об инвестициях в инфраструктуру под аплодисменты присутствующих Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в понедельник, 15 ноября, подписал закон об инвестициях в инфраструктуру страны, который предусматривает выделение 1,2 триллиона долларов из федеральных средств в течение 10 лет, передает агентство Reuters. Отмечается, что это самые крупные вложения такого рода в истории Соединенных Штатов.

На церемонии подписания присутствовали первая леди Америки Джилл Байден, спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер и другие американские законодатели.