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Политика15 ноября 2021 22:32

Байден подписал закон об инвестициях в инфраструктуру США на 1,2 трлн долларов

План предполагает выделение этой суммы из федеральных средств в течение 10 лет
Источник:kp.ru
Президент США Джо Байден подписывает закон об инвестициях в инфраструктуру под аплодисменты присутствующих

Президент США Джо Байден подписывает закон об инвестициях в инфраструктуру под аплодисменты присутствующих

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в понедельник, 15 ноября, подписал закон об инвестициях в инфраструктуру страны, который предусматривает выделение 1,2 триллиона долларов из федеральных средств в течение 10 лет, передает агентство Reuters. Отмечается, что это самые крупные вложения такого рода в истории Соединенных Штатов.

На церемонии подписания присутствовали первая леди Америки Джилл Байден, спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер и другие американские законодатели.