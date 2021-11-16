Суперкомпьютер «Червоненкис» стал самой производительной системой в России и Восточной Европе. Фото: Пресс-служба Яндекса

Суперкомпьютер Яндекса «Червоненкис» занял 19-ю строчку всемирного рейтинга суперкомпьютеров, став самой производительной системой в России и Восточной Европе.

В Top500 вошли ещё два суперкомпьютера Яндекса – «Галушкин» (36-е место в мире и второе в России) и «Ляпунов» (40-е место в мире и третье в России.

Как отмечается в сообщении пресс-службы российской компании, суперкомпьютер «Червоненкис» включает 199 вычислительных узлов, он показал производительность 21,53 петафлопса – то есть, 21,53 квадриллиона операций с плавающей точкой в секунду.

Производительность «Галушкина» и «Ляпунова» на момент проведения теста составила 16,02 и 12,81 петафлопса соответственно. Новые умные машины Яндекса названы в честь советских и российских учёных, которые внесли вклад в теорию машинного обучения и компьютерные науки.

«Яндекс использует суперкомпьютеры, чтобы обучать нейросетевые модели с миллиардами параметров. Такие модели настолько сложны, что для их обучения суперкомпьютер должен работать на пиковой мощности несколько дней, а иногда даже недель, но они позволяют лучше решать целый ряд задач. Например, благодаря им Переводчик точнее и быстрее переводит тексты, картинки и видео, а Директ отбирает более релевантную рекламу. Поиску языковые модели из семейства YaLM помогают составлять и ранжировать быстрые ответы, а Алисе — поддерживать живой диалог с пользователем», - говорится в сообщении.

Всемирный рейтинг суперкомпьютеров Top500 выходит с 1993 года, список обновляется два раза в год: в июне и ноябре. Первую строчку ноябрьского рейтинга 2021 года занимает японский суперкомпьютер «Фугаку», а суперкомпьютеры Яндекса участвуют в нем впервые.