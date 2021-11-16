Диетолог дала полезные советы, как не поправиться, работая на удаленке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Работа на удаленке всем хороша, но есть и минусы – это лишние килограммы. Доступ к холодильнику практически не ограничен и перекусы становятся частыми, а весы совсем перестают радовать.

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова дала совет, как не набрать вес и сохранить форму, трудясь возле холодильника и любимых вкусностей.

В этом вопросе помогут правильные пищевые привычки. Важно правильно завтракать, вовремя обедать и ужинать.

- С вечера можно сварить кашу или залить мюсли кефиром. По утрам также можно съесть это углеводистое и белковое блюдо, выпить чай или кофе или съесть детское питание, - советует в беседе с ФАН эксперт.

Вечерний прием пищи тоже не менее важен и пропускать его не стоит, равно как и стараться не есть за 4 часа до сна.

-На вечерний прием пищи нужно иметь что-то легкое, допустим, фруктовый салат, овощной салат или даже овощной салат с нежирным сыром и оливками. Небольшую порцию, но обязательно, потому что вечером хочет есть голова, - говорит диетолог.

Перекусы – отдельная головная боль для работающих на удаленке.

Сушки, плюшки и печеньки лучше убрать из дома. Лучше отдать предпочтение любым фруктам, кроме бананов, потому что они тяжеловаты и крахмалисты. – Можно организовать французский перекус: 100 граммов сыра, пят-шесть виноградин, две-три штучки грецких орехов. И можно туда даже 50 граммов красного вина, - советует эксперт.

А вот калории врач считать не советует. Лучше внести в домашне-рабочую обстановку физическую активность и тогда все наладится само собой.

- Можно включить телевизор и устроить танцеваться или фитнес-передышку. Делать это можно по несколько раз в день. А если дома есть, допустим, какой-то шаговый тренажер, то с ним можно даже работать: смотрите в экран компьютера и шагаете, это вообще два в одном, идеально, — резюмирует диетолог.

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