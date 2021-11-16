Жертвами взрыва газа в столице Мексики стали два человека, более 10 пострадали

В конце октября в Мексике прогремел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод Фото: REUTERS

Число жертв взрыва газа в районе Пенсиль-Норте на западе столицы Мексики 13 ноября возросло до двух: в больнице умер мужчина, который получил сильные ожоги. Об этом сообщила глава городского правительства Мехико Клаудия Шейнбаум.

«С прискорбием информирую о том, что умер один из пострадавших при взрыве в районе Пенсиль, который находился на лечении в больнице Рубена Леньеро. Выражаем солидарность с его семьей», - говорится в ее сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел из-за утечки газа, причем взрывная волна была такой сильной, что полностью разрушила два небольших жилых дома, пострадали более десяти человек.

Ранее 31 октября в мексиканском городе Пуэбла в центральной части страны произошел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод. Тогда были разрушены более 60 жилых домов, повреждены почти 200 зданий. Погибли четыре человека, около 15 пострадали.

Как писал сайт kp.ru, 6 ноября в результате массового ДТП на трассе между Мехико и Пуэбла сгорели несколько машин, погибли 19 человек.