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Общество16 ноября 2021 4:36

Что произошло в ночь на 16 ноября

Путин подписал указ о гуманитарной помощи ДНР и ЛНР
Источник:kp.ru
«КП» – о последних новостях на утро 16 ноября 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 16 ноября 2021 года

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ, в частности, предусматривает признание выданных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины сертификаты о происхождении товаров, а также допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.