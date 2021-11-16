Что произошло в ночь на 16 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 16 ноября 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ, в частности, предусматривает признание выданных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины сертификаты о происхождении товаров, а также допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.