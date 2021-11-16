МФЦ начали выдавать бумажные версии сертификатов о вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со вторника 16 ноября в многофункциональных центрах России можно получить бумажные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующие постановление накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На бумажный сертификат могут претендовать граждане, вакцинировавшие или переболевшие COVID-19, а также те, у кого есть медотвод от прививки.

Напомним, 15 ноября Министерство здравоохранения России утвердило форму бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19.

В документе будут указаны имя гражданина, пол, дата рождения, адрес, паспортные данные, а также СНИЛС и номер медицинского полиса. Кроме того, будут приведены данные о прививке: название вакцины, дата вакцинации, а также будет указана организации, где делали прививку. Если имеются медицинские противопоказания к вакцинации, они будут указаны или же информация о перенесенном COVID-19. На первой странице в верхнем углу будет размещен QR-код.