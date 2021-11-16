Эсминец USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное Фото: REUTERS

Во вторник, 16 ноября, ракетный эсминец USS Porter начал запланированный переход из Черного моря в Средиземное. Об этом говорится в заявлении Шестого флота Соединенных Штатов.

«Эсминец с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Porter (DDG 78) начал запланированный переход из Черного моря в Средиземное», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что переход начался после проведения «морских операций и учений вместе с союзниками по НАТО и партнерами».

Напомним, американский ракетный эсминец направился в Черное море в конце октября. Как писал сайт kp.ru, ранее Porter ни раз был вблизи побережья Крыма не один раз. Например, в конце января текущего года, силы и средства Черноморского флота России внимательно следили за передвижениями и действиями американского эсминца в этом регионе.