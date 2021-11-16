Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин изменил состав членов президиума Госсовета РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В обновленный состав вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.

- Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В., — гласит текст документа.

Распоряжение вступило в силу с понедельника, 15 ноября.

Ранее Владимир Путин отменил сразу несколько ельцинских указов. С 1 января 2022 года целые регионы лишатся статуса районов Крайнего Севера. К указу президента не прилагается поясняющая записка, но судя по всему, Путин подписал технический документ. Указы Ельцина о включении регионов в зону Крайнего Севера были подписаны в начале 90-х годов. Ни Бурятской Советской Социалистической республики, ни Коми ССР, ни Пермской области больше нет – многие субъекты не только поменяли названия, но и границы.