В России прошли первые испытания вертолетных дронов с ракетным вооружением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета «Термит». Об этом сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков, отметив, что с борта дрона впервые запускались корректируемые авиационные ракеты.

Как уточнил Богатиков, беспилотный вертолет проекта «Термит» представили на форуме «Армия-2021». Беспилотник, разработанный научно-производственным предприятием НПП «Стрела», входящим в «Кронштадт», был продемонстрирован вместе с ракетами С-8Л концерна «Калашников».

«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолёта. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», - приводит РИА Новости слова гендиректор.

Тогда же на форуме Министерства обороны России заключило контракт с НПП «Стрела» на поставку этих вертолётов.

Беспилотный вертолет «Термит» оснащён оптико-локационной станцией и может нести три ракеты С-8Л калибра 80 мм с лазерной полуактивной головкой самонаведения, которые имеют дальность полёта до шести км.