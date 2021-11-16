Ярослав Качиньский: у Польши и Белоруссии гибридная война, но войны с применением оружия пока нет на горизонте

Глава правящей партии Польши исключил возможность войны с Белоруссией с применением оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Войны с применением оружия между Варшавой и Минском, скорее всего, не будет. Такое мнение во вторник, 16 ноября, высказал лидер находящейся у власти в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

«У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте», - сказал политик в интервью Польскому радио, комментируя ситуацию на польско-белорусской границе.

Качиньский пояснил, что использует слово «скорее», поскольку республика имеет дело с «непредсказуемым противником»

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящие на белорусско-полькой границе войной нового типа, в которой задействованы гражданские лица и СМИ, а мигрантов глава правительства считает боеприпасами. Незадолго до этого польский президент Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии.