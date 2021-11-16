ФСБ России пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов

В России пресекли деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, в том числе и через ЗАГСы. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как пишет ТАСС, группировка действовала на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Силовики задержали 21 человека, среди которых были организатор и участники группировки.

По версии следствия, задержанные помогали заключать фиктивные браки и оформлять отцовство над детьми с гражданством РФ, чтобы легализовать мигрантов.

В начале сентября в Свердловской области ФСБ вместе с полицией пресекли схему по незаконной миграции. Организаторы схемы делали приглашения в Россию, трудовые визы и фиктивно ставили своих клиентов на миграционный учет по месту пребывания. За одного оформленного мигранта преступники получали от 15 до 50 тысяч рублей. На организаторов миграционной схемы завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).