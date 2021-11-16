Джонсон заявил, что Британия поддерживает Украину не для вражды с Россией

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания поддерживает Украину не для вражды с Россией. Заявление было сделано на банкете лорд-мэра Лондона.

В своей речи политик отметил, что Британия должна теснее сотрудничать с теми государствами, которые поддерживают ее ценности.

- Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента, — сказал Джонсон.

Однако он подчеркнул, что именно "русская кровь позволила победить нацизм".

В начале августа появилась информация, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown, которые завершили службу в рядах Королевского военно-морского флота и были списаны. Отмечалось, что процесс передачи кораблей в состав ВМС Украины запланирован после того, как британская сторона завершит проведение всех ремонтных работ. В пресс-службе ВМФ Королевства уточнили, что корабль "Рэмзи" покинул свой порт приписки в Фаслейне (главная база флота Шотландии) в последний раз в августе 2020 года. Тогда он направился в Росайт, где прошел работу по подготовке к его официальному выводу из эксплуатации.