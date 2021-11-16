Россияне составили экологический рейтинг крупных российских городов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне оценили экологический рейтинг крупных городов страны. Участники исследования, которое провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, поставили оценки своим регионам проживания по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора.

В лидерах списка оказалась Тюмень. Этот город получил максимальное число положительных оценок. А вот замыкает список анти-лидеров – Новокузнецк.

ТОП-10 городов с наилучшей экологической обстановкой:

Тюмень - 74%,

Краснодар - 73%,

Казань - 72%,

Набережные Челны - 68%,

Владивосток - 67%,

Барнаул - 65%,

Пермь -65%,

Киров - 65%,

Хабаровск - 63%,

Ижевск - 63%.

ТОП-10 городов с худшей экологической обстановкой:

Новокузнецк - 20%,

Рязань - 27%,

Тольятти - 29%,

Челябинск - 30%,

Астрахань - 34%,

Липецк - 36%,

Волгоград - 38%,

Красноярск - 38%,

Саратов - 39%,

Омск - 42%.

Москва в рейтинге заняла 18-е место, Санкт-Петербург — 11-е, сообщает RT.

Всего в опросе приняли участие 31 700 жителей из разных городов России.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что все свалки, расположенные в городской черте, будут ликвидированы до конца 2023 года, на год раньше, чем планировалось, сообщает телеканал "360".