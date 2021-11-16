Россияне составили экологический рейтинг крупных российских городов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Россияне оценили экологический рейтинг крупных городов страны. Участники исследования, которое провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, поставили оценки своим регионам проживания по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора.
В лидерах списка оказалась Тюмень. Этот город получил максимальное число положительных оценок. А вот замыкает список анти-лидеров – Новокузнецк.
ТОП-10 городов с наилучшей экологической обстановкой:
Тюмень - 74%,
Краснодар - 73%,
Казань - 72%,
Набережные Челны - 68%,
Владивосток - 67%,
Барнаул - 65%,
Пермь -65%,
Киров - 65%,
Хабаровск - 63%,
Ижевск - 63%.
ТОП-10 городов с худшей экологической обстановкой:
Новокузнецк - 20%,
Рязань - 27%,
Тольятти - 29%,
Челябинск - 30%,
Астрахань - 34%,
Липецк - 36%,
Волгоград - 38%,
Красноярск - 38%,
Саратов - 39%,
Омск - 42%.
Москва в рейтинге заняла 18-е место, Санкт-Петербург — 11-е, сообщает RT.
Всего в опросе приняли участие 31 700 жителей из разных городов России.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что все свалки, расположенные в городской черте, будут ликвидированы до конца 2023 года, на год раньше, чем планировалось, сообщает телеканал "360".