Араз Агаларов сообщил о возможном выходе Crocus Group на биржу

Араз Агаларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Crocus Group рассматривает возможность выхода на биржу (IPO). Такое заявление сделал президент группы Араз Агаларов.

Глава группы заявил, что на сегодняшний день Crocus Group рассматривает предложения от разных банков и инвестиционных компаний. Как он уточнил, на данный момент еще не решен вопрос, будет ли компания полностью выходить на биржу или по частям, а также какой пакет акций могут предложить инвесторам. Кроме того, решение, проводить IPO или нет, планируется принять в ближайшие два года.

Комментируя вопрос о минимальной оценке компании, Агаларов отметил, что «так вопрос не стоит». «Чтобы люди видели, во что они вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить. Это обычная инвестиционная история», - заявил он в интервью РБК.

Напомним, Crocus Group является одним из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. Так, компании принадлежат торгово-развлекательные комплексы Vegas, а также выставочный центр «Крокус Экспо» и концертный зал «Крокус Сити Холл».