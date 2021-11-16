Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в метро Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина выстрелил в незнакомого ему человека в подземном переходе станции «Библиотека имени Ленина» Арбатско-Покровской линии в центре Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, в ходе конфликта один из мужчин выстрелил из пневматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован. В главке отметили, что стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции.

Источник kp.ru в правоохранительных органах отмечает, что мужчина, «имея умысел, направленный на совершение хулиганства», зашел в общественный транспорт и «беспричинно» подошел к ранее незнакомому ему человеку. «Умышленно нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, произвел один выстрел из предмета конструктивно схожего с оружием», - отметил собеседник.

Напомним, в начале ноября появилось видео на станции метро «Выхино». Пьяные мужчины стали приставать к пассажирам, избрав «главной жертвой» девушку с ярко-рыжими волосами. Пьяный пассажир уселся рядом и стал хватать девушку за голову. На ее защиту встали двое молодых людей.