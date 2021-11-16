Лукашенко заявил, что к Белоруссии не может быть никаких претензий в ситуации с мигрантами

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к республике не может быть никаких претензий с мигрантами на белорусско-польской границе, отметив, что белорусская сторона делает все, чтобы защитить этих людей.

«К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное - это попытка подбросить в этот лагерь (беженцев) оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также сообщил, что ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами, отметив, что руководство этой страны имеет большой опыт в данном вопросе и уже «работали с тысячами беженцев».

«Хочу подчеркнуть: есть много добрых людей, которые готовы внести значительный вклад в урегулирование ситуации с беженцами … К ним бы я отнес Объединенные Арабские Эмираты», - сказал он.

Напомним, накануне Евросоюз принял решение о новых санкциях против Белоруссии из-за миграционного кризиса. В «черный список» включены 166 белорусских граждан и 15 организаций. При этом главы МИД ЕС не сомневаются в необходимости новых ограничений в отношении Минска.