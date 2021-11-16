Россия с 1 декабря 2021 года открывает полеты на Кубу, в Мексику и Катар Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия с 1 декабря текущего года снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты в Мексику и Катар, а также на Кубу. Кроме того, с начала следующего месяца страна возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Аргентиной, Коста-Рикой и Монголией. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил оперативный штаб.

С 1 декабря на взаимной основе возобновят авиасообщение с Киргизией по маршрутам Жуковский - Бишкек и Жуковский - Ош с частотой один рейс в неделю по каждому маршруте; Будет восстановлено авиасообщение с Вьетнамом по маршрутам Москва - Хошимин и Москва - Нячанг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, а также с Италией по маршруту Жуковский - Рим с такой же частотой.

Кроме того, количество регулярных рейсов на взаимной основе с Азербайджаном по маршруту Москва - Баку до 14 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Баку до двух рейсов в неделю на каждом маршруте.