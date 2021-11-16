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Общество16 ноября 2021 9:02

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря 2021 года

По маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки будут ходить два поезда в сутки
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки с 12 декабря 2021 года.

- Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, с 9 ноября Россия и Австрия сняли все ограничения на авиасообщение между двумя странами. Между Москвой и Веной летают давно: официально авиасообщение возобновлено в июне 2021 года, до этого выполнялись грузопассажирские рейсы. Австрия разрешает гражданам России въезд с любыми целями, в том числе туристическими. Однако сразу же начать отпуск смогут лишь те, кто переболел коронавирусом - и тому есть документальные подтверждения. Всем остальным придётся сначала пройти обязательный карантин. Российские вакцины Австрией не признаны, так что сертификат от карантина не освобождает.