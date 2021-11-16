Белоусов заявил о необходимости провести эксперимент перед принятием закона о введении QR-кодов на транспорте

Правительство будет отрабатывать введение QR-кодов на транспорте самым тщательным образом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закон о введении QR-кодов на транспорте является необходимостью, однако сначала необходимо провести эксперимент. Такое заявление во вторник, 16 ноября, сделал первый вице-премьер России Андрей Белоусов, отметив, что правительство будет отрабатывать введение QR-кодов самым тщательным образом.

«Введение QR-кодов на авиаперевозки будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь абсолютно понятны», - заявил вице-премьер.

По его словам, все технологии должны быть «тщательно отработаны». «Сначала должен быть проведен эксперимент. Мы постараемся минимизировать все риски, но это (принятие закона) - абсолютная необходимость», - добавил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 12 ноября, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, назвав предлагаемые решения экстренной мерой. Как писал сайт kp.ru, проект закона обсудят в регионах, Совфеде, Общественной и Счетной палатах до 14 декабря.