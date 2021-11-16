Лукашенко допустил, что попросит помощи у Путина на фоне миграционного кризиса

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что обратится за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Главы государств обсудят ситуацию с мигрантами 16 ноября.

- Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (Россию) в этот кризис беженцев, — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Он отметил, что западные политики называют Россию выновником случившегося, хотя она не имеет никакого отношения к кризису.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что к республике не может быть никаких претензий с мигрантами на белорусско-польской границе, отметив, что белорусская сторона делает все, чтобы защитить этих людей. Он также сообщил, что ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами, отметив, что руководство этой страны имеет большой опыт в данном вопросе и уже «работали с тысячами беженцев».