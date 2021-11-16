В Екатеринбурге фитнес-тренер требует с бывшей девушки 600 тысяч, потраченные на нее за два года

Девушка оказалась должна бывшему более 600 тысяч рублей. Фото: личная страница Натальи Даниловой во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге директору фитнесс-залов Наталии Даниловой на днях пришло исковое заявлений. К удивлению девушки, ее бывший молодой человек тренер Сергей Лисицын потребовал через суд взыскать с нее порядка 600 тысяч рублей за совместно прожитые годы.

Мужчина посчитал все суммы, которые потратил на возлюбленную: и походы в рестораны, и за маникюр. Учел даже средства личной гигиены, которые покупал за свой счет.

- История совсем обыкновенная и простая: мы встречались два года, я поняла, что не вижу с этим человеком будущего, и сказала ему, что расстаемся. Он ушел с огромной обидой и злостью на меня за то, что я с ним так поступила. Прошел год, и вот ни с того ни с сего появился иск, - цитируют девушку издание Tagil.City.ru.

Наталия не выдержала и рассказала обо всем в соцсетях. А своему бывшему адресовала смайлики в виде среднего пальца. Однако сейчас она надеется, что Сергей одумается и отзовет иск.