В Омской области мужчина набросился на жену с ножом из-за ревности

Сейчас ревнивец находится в изоляторе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия чуть не произошла в одном из районов Омской области. Муж приревновал жену и бросился на нее с ножом, серьезно ранив женщину.

Все случилось в Исилькульском районе Омской области. Конфликт произошел между супругами, проживавшими в районном центре города Исилькуль.

- По предварительной версии следствия, ночью 14 ноября, будучи пьяным, подозреваемый приревновал свою супругу и ударил ее ножом в грудь, — сообщили Городу55 в Следственном комитете по Омской области.

После нападения 62-летнего мужа его 50-летняя жена оказалась в больнице с серьезным ранением и кровопотерей. Туда ее оперативно доставили медики скорой. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей.

Ее мужа задержали следователи. На допросе он объяснил, что причиной ревности стали частые отлучки жены на работу в город. Пострадавшая устроилась на работу в Омске. Поэтому часто уезжала на длительные периоды, а ее муж переживал, что в городе она заведет новый роман.

Сейчас ревнивец находится в изоляторе временного содержания. Следователи намерены обратиться в суд для его заключения под стражу. Уголовное дело на мужчину завели по статье «Покушение на убийство».