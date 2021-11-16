Россия и США проведут консультации по двусторонним вопросам 17 ноября в Вене

РФ и Соединенные Штаты проведут консультации по двусторонним вопросам 17 ноября в Вене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Соединенные Штаты Америки проведут консультации по двусторонним вопросам, включая визовые, 17 ноября 2021 года в Вене.

- Встреча состоится завтра в Вене, — цитирует свой дипломатический источник ТАСС.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал, что в ближайшие недели пройдут консультации между Москвой и Вашингтоном по визовым вопросам. Он отметил, что никаких подвижек в этих вопросах не предвидится. Как сообщил Рябков, российская сторона настаивает на том, что для решения данных вопросов американцам необходимо отказаться от «ультимативного тона», перейдя «к поиску реальных решений на взаимной основе».

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев сообщил, что после саммита в Женеве ситуация с россиянами в тюрьмах Соединенных Штатов Америки никак не изменилась.