Опрос: 39% россиян для комфортной жизни необходимо дополнительно 25 тысяч рублей в месяц

Опрос: 70% россиян не хватает зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики сервисов Авито и GigAnt провели опрос среди 10 тысяч респондентов старше 18 лет и выяснили, что большинству россиян (70%) не хватает зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно. Об этом во вторник, 16 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Порядка 39% россиян заявили, что в месяц им необходимо дополнительно более 25 тысяч рублей, чтобы зарплаты хватало на все расходы, почти 33% опрошенных заявили, что им нужно еще 15-25 тысяч рублей, 25% респондентов хватило бы прибавки от 5 до 15 процентов.

Специалисты отмечают, что 53 процента россиян пытаются экономить и сокращать расходы, 37% россиян считают подработку основным способом улучшить материальное благосостояние.

В октябре 2021 года компании "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах" сообщили Life.ru, что почти половине опрошенных россиян хватило бы 40-70 тысяч рублей в месяц для нормальной жизни.

Ранее стало известно, что 62% россиян хотели бы уйти с работы и заняться хобби. Среди мужчин такой ответ дал 61% опрошенных. Среди женщин этот вариант выбрали 59%, передает телеканал "360".