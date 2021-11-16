Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия решила продлить приостановку ависообщения с Танзанией до 1 декабря 2021 года, рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно», – сказали журналистам в штабе.

Как писал сайт kp.ru, Россия приостановила с Танзанией с 15 апреля 2021 года из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, с 5 октября 2021 года Россия возобновила прямое авиасообщение с Джибути, Перу, Южно-Африканской республикой (ЮАР), а также Новой Зеландией и Данией. Сообщалось, что речь идет о маршрутах Москва - Джибути с частотой два рейса в неделю; Москва - Лима с частотой два рейса в неделю; Москва - Кейптаун, а также Москва - Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва - Веллингтон по два рейса в неделю; Дании по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой два рейса в неделю.