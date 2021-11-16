Самарская область представит проекты дорожного строительства на форуме «Транспорт России-2021»

Делегация Самарской области принимает участие в международном транспортном форуме.

В Москве 16 ноября стартовал международный форум «Транспорт России-2021». В нем принимает участие делегация Самарской области в главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

Самарская область представит ключевые инфраструктурные проекты региона в сфере дорожного строительства. Отметим, что 63 регион входит в тройку лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в губернии преобразили около 400 км трасс.

Также в Самарской области параллельно идут несколько масштабных строек: второй этап мостового перехода «Фрунзенский», мост через Волгу с обходом Тольятти (объект станет частью маршрута «Европа – Западный Китай»), транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Раньше срока закончилось возведение моста через реку Сок, готовится к вводу обновленная дорога Тольятти – Ягодное и завершается строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти».

Помимо этого, в регионе разрабатывают проекты для новых транспортных объектов. Это скоростная ж/д линия, которая свяжет Новокуйбышевск, Самару, аэропорт Курумоч и Тольятти, и станция метро «Театральная».

В ходе форума делегация Самарской области подробно расскажет обо всех крупных проектах региона и ходе их реализации.

Автор: Илона Майская