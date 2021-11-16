Суд в Турции разрешил подозреваемым в поджоге леса россиянам покинуть страну Фото: REUTERS

Суд Антальи разрешил семерым российским гражданам, которых подозревают в поджоге леса в окрестностях провинции, покинуть Турцию. Об этом сообщила адвокат россиян Анастасия Колпащикова.

«Было первое заседание суда по делу о поджоге леса. Наших граждан допросили по существу дела, после чего суд снял запрет на их выезд из страны. Они могут возвращаться в Россию», - передает РИА «Новости» слова адвоката.

При этом уточняется, что рассмотрение дела в отношении россиян будет продолжаться, а следующее заседание назначено на май 2022 года.

Напомним, полиция Антальи задержала российских туристов, обвинив их в неумышленном поджоге леса в районе Ликийской тропы. Под подозрение попали семь человек. По их словам, они не разжигали огонь, а увидели его и пытались потушить. Как ранее писал сайт kp.ru, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что арестованных отпустят из СИЗО, отметив, что успехов по делу удалось добиться благодаря совместной работе МИД, адвокатов и правозащитников.