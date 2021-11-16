ФМБА сообщило, что препарат МИР-19 помогает от всех штаммов коронавируса

Препарат МИР-19 помогает от всех штаммов коронавируса, заверили в ФМБА Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что препарат МИР-19 помогает от всех штаммов коронавирусной инфекции.

- Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным, — сказала специалист в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Скворцова уточнила, что препарат оказывает воздействие только на сам вирус и не вредит человеку. Сейчас агентство отправило отчет о второй фазе испытаний лекарства в Министерство здравоохранения, сообщила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что МИР-19 готовится Минздравом к прохождению регистрации. МИР-19 - это разработанный в России препарат, который предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Он сокращает репликацию вируса, не позволяя ему перетечь в самые тяжелые формы, но при этом не влияет на человеческий геном и иммунитет.