Коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился до минимума с 11 марта

В России коэффициент распространения COVID-19 снизился до уровня 11 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве во вторник, 16 ноября, показатель распространения COVID-19 снизился до 0,69. Последний раз до такой минимальной отметки он опускался 11 марта, пишет ТАСС.

Коэффициент распространения ковида показывает, сколько человек в среднем за сутки заразил один инфицированный до того, как его поместили в стационар или отправили на самоизоляцию. Этот критерий используют вместе с другими для определения готовности регионов к ослаблению ограничительных мер или возможности проведения массовых мероприятий.

В целом в России коэффициент тоже снизился. На 16 ноября он составил 0,97. Выше единицы этот показатель составляет только в Санкт-Петербурге – 1,02, еще в трех регионах – Нижегородской, Ростовской и Самарской областях – он равен единице.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в России за прошедшие сутки выявлено 36 818 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за тот же период от коронавируса умерли 1240 человек.