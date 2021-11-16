Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 10:45

В Оренбургской области пропавшего подростка нашли с переохлаждением

Школьник заблудился ночью в лесу в Ясненском городском округе
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Подростку потребовалась срочная госпитализация

Подростку потребовалась срочная госпитализация

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сотрудники полиции и МЧС Ясненского городского округа Оренбургской области всю ночь искали заблудившегося 15-летнего подростка. Как сообщает портал 56orb.ru, замерзшего парня нашли около 4-х часов утра.

Как сообщили полицейские, в дежурную часть поступило сообщение о несовершеннолетнем местном жителе, который заблудился ночью между поселками Веселовский и Садовый. Как рассказали родственники, молодой человек вместе с отцом и свои братом перегоняли скот из одного поселка в другой верхом на лошади. Около 23:00 15-летнего парня отправили домой. Позже он позвонил родителям и сообщил, что заблудился.

На поиски местного жителя были направлены экстренные службы. Найти подростка удалось ближе к 4:00. За время нахождения на морозе пострадавший получил переохлаждения, ему срочно требовалась медицинская помощь. Подростка госпитализировали в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.