В Оренбургской области пропавшего подростка нашли с переохлаждением

Подростку потребовалась срочная госпитализация Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сотрудники полиции и МЧС Ясненского городского округа Оренбургской области всю ночь искали заблудившегося 15-летнего подростка. Как сообщает портал 56orb.ru, замерзшего парня нашли около 4-х часов утра.

Как сообщили полицейские, в дежурную часть поступило сообщение о несовершеннолетнем местном жителе, который заблудился ночью между поселками Веселовский и Садовый. Как рассказали родственники, молодой человек вместе с отцом и свои братом перегоняли скот из одного поселка в другой верхом на лошади. Около 23:00 15-летнего парня отправили домой. Позже он позвонил родителям и сообщил, что заблудился.

На поиски местного жителя были направлены экстренные службы. Найти подростка удалось ближе к 4:00. За время нахождения на морозе пострадавший получил переохлаждения, ему срочно требовалась медицинская помощь. Подростка госпитализировали в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.