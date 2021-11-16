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В мире16 ноября 2021 10:50

Польша рассматривает предложения союзников по НАТО о помощи на границе

Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Польша рассматривает предложения союзников по НАТО о помощи на границе

Польша рассматривает предложения союзников по НАТО о помощи на границе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава рассматривает предложения союзников по Сев о помощи в разрешении миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в канцелярии президента Польши.

Напомним, Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Республики собираются воспользоваться четвертой статьей договора о Североатлантическом альянсе, предусматривающий возможность созыва Совета, если одна из стран альянса считает, что имеется угроза для безопасности.