Польша рассматривает предложения союзников по НАТО о помощи на границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава рассматривает предложения союзников по Сев о помощи в разрешении миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в канцелярии президента Польши.

Напомним, Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Республики собираются воспользоваться четвертой статьей договора о Североатлантическом альянсе, предусматривающий возможность созыва Совета, если одна из стран альянса считает, что имеется угроза для безопасности.