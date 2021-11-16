Путин считает, что авиаперевозки больше всего пострадали из-за коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Михаилом Полубояриновым заявил, что авиаперевозки больше всего пострадали от пандемии коронавирусной инфекции

- Мы все чаще говорим о преодолении в целом проблем, связанных с пандемией, в экономике страны, но транспортная отрасль пострадала больше всего. А из всей транспортной отрасли больше всего – авиаперевозки, — сказал глава государства.

Путин и Полубояринов обсудили восстановление пассажиропотока. По словам последнего, темпы восстановления международного рынка крайне низкие, а российский рынок является лидером по восстановлению внутренних перевозок.

Напомним, Россия с 1 декабря текущего года снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты в Мексику и Катар, а также на Кубу. Кроме того, с начала следующего месяца страна возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Аргентиной, Коста-Рикой и Монголией. С 1 декабря на взаимной основе возобновят авиасообщение с Киргизией по маршрутам Жуковский - Бишкек и Жуковский - Ош с частотой один рейс в неделю по каждому маршруте. Будет восстановлено авиасообщение с Вьетнамом по маршрутам Москва - Хошимин и Москва - Нячанг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, а также с Италией по маршруту Жуковский - Рим с такой же частотой.