Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил с иранском коллегой Ибрахимом Раиси ситуацию в Афганистане.

Российский лидер сообщил Раиси о том, что Москва намерена в ближайшее время направить Кабулу гуманитарную помощь. Путин выразил надежду на конструктивные переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий, которые пройдут в конце ноября 2021 в Вене, сообщается на сайте Кремля.

Также стороны высказали настрой на дальнейшую координацию действий по Сирии, включая астанинский формат. Кроме того, президент России проинформировал иранского коллегу о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они также обсудили совместную борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к российской безопасности. Глава государства раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в Соединенные Штаты в и Европу. Как отметил президент, Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана в стране появились боевики различных террористических организаций.