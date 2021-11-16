Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.

«В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства», – сообщается на сайте президента Белоруссии.

Отдельно лидеры поговорили о ситуации на Украине и внеплановые учения Киева и Вашингтона у границ России и в Черноморском регионе. Путин проинформировал Лукашенко о ситуации в Черном море в целом, белорусский президент в свою очередь рассказал российскому коллеге о прошедшем накануне разговоре с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Как писал сайт kp.ru, до конца первого полугодия 2022 года Польша намерена построить на границе с Белоруссией стену длиной 180 км, высотой 5,5 м, оснащенную современными датчиками и камерами.

Напомним, во вторник, 16 ноября, польские силовики применили слезоточивый газ, а также водомет в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.