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Экономика16 ноября 2021 11:28

Тюменская область заканчивает финансовый год без коммерческих кредитов

Регион развивается активнее, чем многие другие субъекты России
Павел ЧЕРНЫШОВ

Более 169,2 млрд рублей составили доходы бюджета Тюменской области за девять месяцев 2021 года. Это на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом, доложил на онлайн-заседании президиума регионального правительства директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

«Финансирование социальных выплат, межбюджетных трансфертов муниципалитетам, предоставление государственных услуг, работ по заключенным контрактам обеспечено в полном объеме. Мы закончим финансовый год без коммерческих заимствований», – сообщил Михаил Таранов.

«Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков», – резюмировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что в соответствии с прогнозом, объем инвестиций в основной капитал вырастет в Тюменской области с 244,3 млрд рублей в 2021 году до 300,8 млрд рублей в 2024 году. Индекс промышленного производства в регионе в 2024 году увеличится на 10,9 %, индекс обрабатывающих производств – на 13 %, а индекс производства сельхозпродукции – на 2,6 % по сравнению с 2021 годом.

Результатом экономического развития региона станет повышение благосостояния тюменцев. Согласно прогнозу, реальные располагаемые доходы населения к 2024 году вырастут на 5,2 % по сравнению с 2021 годом. При этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится с 13,2 % в 2021 году до 11,1 % в 2024 году.

Необходимо отметить, что по ключевым показателям социально-экономического развития региона прогнозируются более высокие темпы роста, чем в среднем по России.

«Активный экономический рост региона – единственный эффективный метод борьбы с бедностью, важнейшее условие дальнейшего развития социальной сферы и повышения качества жизни наших земляков», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.