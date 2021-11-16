Тюменская область заканчивает финансовый год без коммерческих кредитов

Более 169,2 млрд рублей составили доходы бюджета Тюменской области за девять месяцев 2021 года. Это на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом, доложил на онлайн-заседании президиума регионального правительства директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

«Финансирование социальных выплат, межбюджетных трансфертов муниципалитетам, предоставление государственных услуг, работ по заключенным контрактам обеспечено в полном объеме. Мы закончим финансовый год без коммерческих заимствований», – сообщил Михаил Таранов.

«Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков», – резюмировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что в соответствии с прогнозом, объем инвестиций в основной капитал вырастет в Тюменской области с 244,3 млрд рублей в 2021 году до 300,8 млрд рублей в 2024 году. Индекс промышленного производства в регионе в 2024 году увеличится на 10,9 %, индекс обрабатывающих производств – на 13 %, а индекс производства сельхозпродукции – на 2,6 % по сравнению с 2021 годом.

Результатом экономического развития региона станет повышение благосостояния тюменцев. Согласно прогнозу, реальные располагаемые доходы населения к 2024 году вырастут на 5,2 % по сравнению с 2021 годом. При этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится с 13,2 % в 2021 году до 11,1 % в 2024 году.

Необходимо отметить, что по ключевым показателям социально-экономического развития региона прогнозируются более высокие темпы роста, чем в среднем по России.

«Активный экономический рост региона – единственный эффективный метод борьбы с бедностью, важнейшее условие дальнейшего развития социальной сферы и повышения качества жизни наших земляков», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.