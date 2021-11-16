Американский губернатор самовольно отключила канадский нефтегазопровод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер личным приказом распорядилась остановить жизненно важный для Канады нефтегазопровод Line 5.

Как передает РИА Новости, распоряжение демократа перекрыло трубопровод, поставляющий природный газ, жидкий газовый концентрат, легкие сорта сырой и синтетической нефти, который начинается на западе Канады, где залегают битуминозные пески - источники топлива. Фактически остановили линию, проходящую по территории двух американских штатов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал США отменить распоряжение. В противном случае Оттава собирается подать в суд. В двустороннем соглашении от 1977 года говорится о том, что стороны должны обеспечивать беспрепятственную прокачку газа и нефтепродуктов. В противном случае нарушитель обязан выплатить неустойку.

В Белом доме уже предложили пойти на переговоры.

По трубопроводу Line 5 в сутки прокачивается 540 тысяч баррелей нефти. Данный объем покрывает 65 процентов потребности Мичигана в природном газе.