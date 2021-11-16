Вакцинированных вологжан ждут подарки и денежные выплаты

Так, по тысяче рублей получат студенты, которые прошли полный курс вакцинации. Акция начнет действовать со вторника 16 ноября. Прямо в пункте вакцинации молодые люди от 18 до 25 лет получат и билеты на два концерта «Здоровый Новый год», которые пройдут в Вологде и Череповце 27 и 28 декабря. Попасть на концерт смогут только имеющие QR-код о вакцинации. Кроме того, вакцинированная молодежь от 18 до 35 лет получит возможность выиграть в лотерее с неплохими призами: айфон, беспроводные наушники, портативные колонки, путевка на вотчину Деда Мороза и билет в местный аквапарк.

Бонусы получат и ветеранские организации области. В 2022 году им дополнительно выделят по 200 (районным) и по 400 (городским) тысяч рублей на проведение мероприятий для ветеранов. Основное условие – к 25 декабря должны привиться 80% членов организации старше 65 лет.

«Прививочную кампанию нужно провести в короткие сроки, чтобы от вакцинации был толк. В условиях нарастания угрозы распространения коронавируса, рекордных показателей госпитализации и смертности в нашем регионе, считаю, что эти предложения абсолютно адекватны», – сказал Олег Кувшинников.