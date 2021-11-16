Сербия планирует увеличить закупки российского газа

Александар Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным увеличение поставок газа.

Сербский лидер прибудет в Москву 24 ноября и на следующий день проведет переговоры с Путиным. Главной темой переговоров станет снабжение Сербии голубым топливом.

- Мы должны получить объемы газа свыше 3 миллиардов кубических метров, но должны иметь и гибкую цену. Мы должны строить хранилища, чтобы можно было купить 3 миллиарда кубометров, а потратить 3,5 миллиарда, например, за шесть лет, а что, например, если договора на такой срок не будет? — сказал Вучич журналистам.

Ранее Александар Вучич признался, что Путина дозвониться легче всего. Президент Сербии признался, что с американским лидером Джо Байденом он даже не пытался связаться. Как считает Вучич, при Путине Россия стала сильнее как в политическом, так и в экономическом отношении. Он также отметил, что российский лидер уже в 19-й раз встретится с ним, а это многое говорит об отношении Путина к Сербии. До этого Вучич признался, что многому учится у российского коллеги.