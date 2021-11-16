Ереван обвинил Баку в обстреле позиций Армении на восточной границе Фото: REUTERS

Военнослужащие Азербайджана обстреляли армянские позиции на восточной границе, заявили в Министерстве обороны Армении.

«16 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана начали очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции. Подразделения ВС Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника», – сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в Минобороны Армении, ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Уточняется, что ВС Азербайджана используют артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра, неся в ходе столкновений потери.

В минувшие воскресенье, 14 ноября, Министерство обороны Армении сначала сообщало о перестрелке на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а позже о попытках войск Азербайджана продвинуть позиции. Однако вечером ведомство заявило, что перестрелка прекращена, а ситуация относительно стабилизировалась.

Как писал сайт kp.ru, накануне Совбез Армении заявил, что проникшие на территорию страны военные Азербайджана ушли.