Столтенберг призвал Россию снизить напряжение на границе с Украиной Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряжение на границе с Украиной, чтобы избежать эскалации в регионе

«Очень важно послать четкий сигнал России с призывом сократить напряжение, избежать любой эскалации на Украине и около Украины», – заявил глава Североатлантического альянса на заседании министров обороны стран Евросоюза.

Как считает Столтенберг, на границе с Украиной сейчас наблюдается «необычная концентрация российских сил». Генсек НАТО пообещал внимательно следить и оказывать поддержку Киеву.

Как писал сайт kp.ru, ранее Соединенные Штаты уведомили ЕС о риске «вторжения» России на территорию Украины. Американские чиновники выразили опасения, что РФ может рассматривать возможность военной операции.

Официальный представитель Кремля в свою очередь назвал пустым нагнетанием заявление США о возможности вторжения России на Украину.