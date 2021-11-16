Генпрокурор России сообщил, что по факту пыток заключенных под Саратовом возбуждено 12 уголовных дел

Игорь Краснов. Фото: СК РФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что по факту пыток заключенных под Саратовом возбуждено 12 уголовных дел.

- По всем известной ситуации в Саратовской области, в саратовской туберкулезной больнице, — в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел: об изнасилованиях, домогательствах, превышении должностных полномочий, ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения, — сказал он во время выступления в Государственной думе.

Краснов подчеркнул, что расследование дел находится под контролем Генеральной прокуратуры.

В начале октября следственный комитет Саратовской области начал проверку новых сообщений о якобы имевших место издевательствах над заключенными в местной тюремной больнице. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СК РФ Надежда Волошина. Генпрокуратура РФ начала проверку «на предмет соблюдения прав осужденных» в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Позже бывший заключенный саратовской тюремной больницы Сергей Савельев, который передал порталу Gulagu.net видеозаписи с пытками арестантов в исправительном учреждении, был объявлен в федеральный розыск.