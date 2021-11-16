Нидерланды подтвердили задержание россиянина по обвинению в связях с киберпреступниками Фото: REUTERS

Полиция Нидерландов действительно задержала гражданина России по запросу Соединенных Штатов, рассказали в прокуратуре провинции Северная Голландия.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Илзе де Хейр, россиянин был задержан 2 ноября 2021 в аэропорту Схипхол. О сроках экстрадиции задержанного пока неизвестно, но де Хейр уточнила, что максимальный срок содержания под стражей составляет 60 дней, в течение которых Вашингтон должен подать документы по запросу на отправку россиянина в США.

По словам представителя прокуратуры, гражданина РФ обвиняют в связях с киберпреступниками.

Как писал сайт kp.ru, в Нидерландах по запросу США задержали россиянина Дениса Дубникова. Это связано с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. По словам адвоката Аркадия Буха, Дубникову в начале ноября 2021 было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам. В результате там его и задержали.