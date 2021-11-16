Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз гражданам России

Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия не планирует снимать ограничения на выдачу туристических виз для россиян. При этом с 12 декабря 2021 года между странами будет возобновлено железнодорожное сообщение по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки. Поезда будут ходить два раза в день.

Как сообщили в посольстве Финляндии, возобновление железнодорожного сообщения или снятие ограничений на авиасообщение не меняют срок действия установленных правительством страны ограничений на въезд.

"Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет", - пояснили РИА Новости в посольстве.

Сейчас россияне могут оформить визы для поездки в Финляндию в деловых целях или продлить срок действия шенгенской визы.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское правительство вводит новые многократные визы для иностранных туристов. Обыкновенная туристическая виза будет делиться на однократную, двукратную или многократную. Однократная и двукратная визы действуют не больше 3 месяцев. Многократная - до полугода.