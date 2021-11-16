В США приняли стратегию создания военного преимущества в космосе

В 2020 году в США приняли глобальную стратегию по космосу Фото: REUTERS

США приняли новую стратегию по космосу, одна из целей которой - создание комплексного военного преимущества в нем. Об этом заявили в Минобороны России.

Стоит отметить, что американская стратегия по космосу была принята годом ранее, чтобы, как сообщалось на сайте Белого дома, в случае необходимости "отразить агрессию и защитить национальные интересы Соединенных Штатов в космосе". Как сообщили в Минобороны РФ, еще одна из целей стратегии - военное доминирование в космосе.

"При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе"", - приводит сообщение российского военного ведомства РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, обвинения Соединенных Штатов в том, что Россия якобы создает риски для мирного освоения космоса лицемерны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.