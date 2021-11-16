Госуслуги поставили рекорд по количеству посещений за сутки

Портал "Госуслуги" поставил рекорд по количеству посещений за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным рассказал о рекорде суточной посещаемости портала «Госуслуги».

Он согласился с утверждением, что за последний год портал стал основным каналом взаимодействия россиян с государством.

- Такое поручение было и от президента, и от правительства. За последний год почти в 20 раз выросло количество людей, которые ежедневно посещают портал. Вчера был абсолютный рекорд - более 20 миллионов посещений, — рассказал он.

Напомним, Минцифры России готовится представить пользователям обновленную версию мобильного приложения «Госуслуги». Как рассказал замглавы ведомства Олег Качанов, это произойдет в конце 2021 - начале 2022 года. По словам Качанова, Минцифры давно работает над обновлением приложения "Госуслуг". На данный момент приложению "Госуслуги" уже 9 лет. Оно работает на операционных системах Android и iOS и за это время было официально скачано более 50 миллионов раз.