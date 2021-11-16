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Общество16 ноября 2021 13:31

Госуслуги поставили рекорд по количеству посещений за сутки

Более 20 миллионов посещений было зафиксировано 15 ноября
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Портал "Госуслуги" поставил рекорд по количеству посещений за сутки

Портал "Госуслуги" поставил рекорд по количеству посещений за сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным рассказал о рекорде суточной посещаемости портала «Госуслуги».

Он согласился с утверждением, что за последний год портал стал основным каналом взаимодействия россиян с государством.

- Такое поручение было и от президента, и от правительства. За последний год почти в 20 раз выросло количество людей, которые ежедневно посещают портал. Вчера был абсолютный рекорд - более 20 миллионов посещений, — рассказал он.

Напомним, Минцифры России готовится представить пользователям обновленную версию мобильного приложения «Госуслуги». Как рассказал замглавы ведомства Олег Качанов, это произойдет в конце 2021 - начале 2022 года. По словам Качанова, Минцифры давно работает над обновлением приложения "Госуслуг". На данный момент приложению "Госуслуги" уже 9 лет. Оно работает на операционных системах Android и iOS и за это время было официально скачано более 50 миллионов раз.