Минтранс сообщил, что QR-коды для перелетов внедрят не позднее февраля 2022 года

В России QR-коды для перелетов внедрят не позднее февраля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов сообщил, что проверку QR-кодов для перелетов внедрят в России не позднее февраля 2022 года.

- Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров, — сказал он в кулуарах форума «Транспорт России».

Богданов добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о субсидиях для авиакомпаний, так как правительство понимает риск появления трудностей для бизнеса.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что закон о введении QR-кодов на транспорте является необходимостью. Для проверки готовности системы необходимо провести эксперимент. Он отметил, что правительство будет отрабатывать введение QR-кодов самым тщательным образом. По его словам, все технологии должны быть «тщательно отработаны», указав на необходимость проверить техническую готовность.