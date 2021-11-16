«Национальная черта русских – ругать все подряд»: YouTube-проект «Мы и Они» сравнит жизнь россиян и иностранцев

Генеральный менеджер гостиницы «Украина» Станислав Кондов рассказал Марии Шаховой о том, как западные управленцы переезжают в Россию. Фото: кадр видео.

На YouTube стартовал авторский проект «Мы и Они», созданный при поддержке Института развития Интернета. В нескольких выпусках автор и ведущая проекта Мария Шахова попыталась проанализировать, как изменилась наша страна за последние 30 лет, и так ли правы люди, утверждающие, что жизнь на Западе – слаще и богаче, чем в России. Героями цикла стали иностранцы, живущие у нас, а также россияне, которые долгое время жили в других странах.

- Есть у нас такая национальная черта – ругать все подряд, не замечая ничего хорошего вокруг. Кстати, на Западе так не принято, - считает автор проекта Мария Шахова. - Там, если увидел «грязь», возьми и убери, сделай что-то для страны, а потом говори. У нас наоборот.

В первый сезон вошли десять выпусков, каждый из них – это реальная история жизни одного из героев. Снявшиеся в видеопроекте люди ответят на вопрос, почему они решили жить и работать именно в России. Герои цикла рассуждают на тему культурных, социальных, экономических и типичных бытовых условиях жизни в разных уголках планеты. Например, генеральный менеджер гостиницы «Украина» Станислав Кондов рассказал о том, как западные управленцы переезжают в Россию, и почему он в итоге променял Дубай на Сочи. А музыкант и композитор Брендон Стоун, долгое время живший в Германии, признался, по какой причине он в итоге надолго обосновался в нашей стране.

- Я сама много езжу по России, и, объективно, нам ещё далеко до курортов Европы или даже Турции, но давайте будем откровенны, на все нужно время, - подчеркивает Мария. - После чемпионата мира ситуация постепенно стала меняться. Иностранцы увидели не ту Россию, о которой рассказывают западные СМИ. Инвесторы вкладывают деньги, открывая новые долгосрочные проекты на Алтае, Байкале и Дальнем Востоке.

«Мы и Они» ответит на главные вопросы в свете бытующего среди многих наших соотечественников мнения, что жизнь за пределами России более комфортна, а у уехавших за рубеж россиян возникает больше перспектив для заработка и самореализации. Герои проекта расскажут, что на самом деле чувствует человек, переезжающий в другую страну, поделятся трудностями и проблемами, с которыми им пришлось столкнуться.

- У каждой страны свой пиар. США продвигает себя, как самая свободная страна, но если что, то вас заблокируют, и не только в социальных сетях, - рассказывает Мария Шахова. - Германия – самая экономически развитая, но большинство людей живут в кредитах, платя огромные налоги. Япония – самая технологичная, но попробуйте где-нибудь расплатиться телефоном или часами. Россия с распадом Союза полностью потеряла свой имидж.

Автор проекта уверена, что Россия во многом опережает другие страны. И что ругают свою страну в основном те, кто не был в других государствах, поскольку им не с чем сравнивать.

- Мы остались где-то в 90-х годах и до сих пор думаем, что наша страна - несчастная и догоняющая. Это в лучшем случае, а в худшем - безнадежно отставшая… Проехав полмира, я точно знаю, что это далеко не так. И глазами других людей, хочу показать, как все происходит на самом деле, - отмечает Мария Шахова.