Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика Фото: Андрей ВДОВИН

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика – Fan ID. Документ предполагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования».

Как сказано на сайте Госдумы, Fan ID будет представлять собой электронный документ, необходимый для идентификации болельщика, участника спортивных соревнований, а также иного лица, задействованного в них. Паспорт болельщика предлагается ввести, чтобы обеспечить безопасность и порядок на матчах.

По мнению авторов инициативы – она была предложена правительством РФ – введение Fan ID позволит применить опыт, накопленный во время проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций в 2017. По словам заместителя министра спорта РФ Андрея Федорова, на реализацию инициативы будет потрачено более 770 миллионов рублей, которые пойдут на адаптацию уже действующего на стадионах оборудования.

Напомним, FAN ID-документ является персонифицированной картой, которая помогает идентифицировать зрителей. Он именной, оформляется бесплатно и однократно на все матчи турнира. Паспорт использовался на Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России. Только при помощи паспорта болельщика фанаты могли купить билет и попасть на стадионы в дни матчей.