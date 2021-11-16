Врач терапевт рассказал, чем опасны резкие перепады атмосферного давления Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Врач-терапевт, эндокринолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито в беседе с "Пятым каналом" рассказал, чем опасны резкие перепады атмосферного давления. По его словам, проблемы в этот период могут испытывать как люди как с низким, так и с высоким артериальным давлением.

"Гипотоники могут при низком атмосферном давлении отмечать слабость, апатию, головокружение, общее недомогание, даже тошноту, в определенных случаях при резком приеме вертикального положения возможны даже обмороки, потери сознания", — пояснил специалист в беседе с изданием.

Алексей Жито порекомендовал метеозависимым людям не перетруждаться, не перерабатывать, отложить физические нагрузки и исключить стрессовые ситуации.

Напомним, заслуженный метеоролог России, научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал сайту KP.ru, что атмосферное давление на неделе поменяется от повышенного до экстремально низкого.

В центре погоды "Фобос" уточнили, днём 20 ноября 2021 года атмосферное давление упадёт до аномально низких значений, а 21 ноября 2021 года вслед за холодным атмосферным фронтом, наоборот, начнёт расти, передает Life.ru.