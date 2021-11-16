Илон Маск избавляется от акций Tesla

Илон Маск продает акции "Теслы". Фото: REUTERS

Илон Маск по совету пользователей Twitter избавляется от акций Tesla. В начале ноября он попросил своих подписчиков в Twitter проголосовать, стоит ли ему продать 10 процентов своих акций Tesla. Необходимость продажи акций Маск мотивировал необходимостью заплатить налоги.

Более 3,5 миллиона человек приняли участие в голосовании. 57,9 процента из них посоветовали миллиардеру продать акции. Как пишет Forbes, с 8 ноября Илон Маск продал около 7,3 млн акций на сумму более $7,8 млрд.

В то же время состояние Маска с тех пор, как он реши обсудить с пользователями Twitter продажу акций, сократилось более чем на $50 млрд.

Ранее на kp.ru сообщалось, что миллиардер Илон Маск и канадская певица Граймс, которые были вместе три года, объявили о расставании. У Маска и Граймс есть сын, которому они дали имя X Æ A-Xii (оно произносится как Экс Эш Эй-Твелв).